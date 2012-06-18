Доработка браузерной игры

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки124 просмотра

Робота для группы разработчиков которые доработали бы браузерную игру согласно ТЗ. Игра не флеш. Обязательно Киев и личная встреча.

13 лет назад
pavlike
Алена 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров