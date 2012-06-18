Здравствуйте. Нужно выполнить два типа работ: 1. Сверстать подготовленные макеты. 2. Запрограммировать сайт Мое видение проекта (макеты + ТЗ) - https://docs.google.com/document/d/1saFxaK0L94-_LuU80ynW-le3Zf937nmVL-EfxVGEhS4/edit Документ рабочий, так что ...
Доработка браузерной игры
Робота для группы разработчиков которые доработали бы браузерную игру согласно ТЗ. Игра не флеш. Обязательно Киев и личная встреча.
Заявки фрилансеров
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