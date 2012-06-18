Написание краулера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок159 просмотров

Задачи краулера:

1. Обход по заданному списку сайтов;

2. Поиск текста по списку стоп слов;

3. Сохранение или отправка по почте найденной страницы со стоп словом (ссылка + текст).

Кто может такое написать жду предложений с ценами.

13 лет назад
pavel3000
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров