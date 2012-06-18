Нужно: Парсер умеющий работать как с нормальными страничками, так и с ajax Пример: результаты поиска авиабилетов на www.kayak.com Вводные данные для программы: 1.) URL ...
Написание краулера
Задачи краулера:
1. Обход по заданному списку сайтов;
2. Поиск текста по списку стоп слов;
3. Сохранение или отправка по почте найденной страницы со стоп словом (ссылка + текст).
Кто может такое написать жду предложений с ценами.
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