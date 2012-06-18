Django Fields

Нужно внести небольшие изменения в проект (в аттачменте):

1) Нужно заменить отображение ImageField используя при этом http://blueimp.github.com/jQuery-File-Upload/ . Можно взять приложение django_multiuploader.

2) Нужно добавить поле phones в модель Product. При редактировании или добавлении продукта можно добавлять до 5 телефонов.

Формат телефона следующий:

+код_страны (код_города) телефон добавочный комментарий

где,

код страны берется из settings.py

код_города - обязательное поле, до 5 символов

телефон - обязательное поле, до 10 символов

добавочный - не обязательное поле, до 3 символов

комментарий - не обязательное поле, до 35 символов

Пример того как оно должно выглядеть находится в аттачменте

Отображение всех филдов должна нормально работать с django-crispy-forms как это есть в проекте.

Предпочитаю расплатиться за работу WebMoney