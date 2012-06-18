Есть готовая html вёрскта, нужно натянуть её на shopscript. Оплата по факту. Бюджет 3000
Django Fields
Нужно внести небольшие изменения в проект (в аттачменте):
1) Нужно заменить отображение ImageField используя при этом http://blueimp.github.com/jQuery-File-Upload/ . Можно взять приложение django_multiuploader.
2) Нужно добавить поле phones в модель Product. При редактировании или добавлении продукта можно добавлять до 5 телефонов.
Формат телефона следующий:
+код_страны (код_города) телефон добавочный комментарий
где,
код страны берется из settings.py
код_города - обязательное поле, до 5 символов
телефон - обязательное поле, до 10 символов
добавочный - не обязательное поле, до 3 символов
комментарий - не обязательное поле, до 35 символов
Пример того как оно должно выглядеть находится в аттачменте
Отображение всех филдов должна нормально работать с django-crispy-forms как это есть в проекте.
Предпочитаю расплатиться за работу WebMoney
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт-библиотека, на котором расположены книги. Чтение книг происходит только на страницах вида: http://www.site.ru/view/123/123, на других старницах скрипт работать не должен Ваш скрипт будет вставляться во все страницы сайта, но работать он ...Закрыт13 лет назад
- $10
при добавление объявления в список "избранные", во время обработки выдает ошибку 330. нужно ее исправить icq: 602693125Закрыт13 лет назад
Необходимо создать базу данных товаров, и для нее сделать скрипт - простой web интерфейс для работы с ней (php и html формы для ввода данных), т.е. разделение на три каталога (для женщин, для мужчин, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Разобраться в коде, почему не правильно считает по формуле. Возможно причина в запросе к БД. 10$Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
при добавление объявление в "Избранное", во время обработки выдает ошибку 330. Помогите исправить.Закрыт13 лет назад
Пример http://www.tees.ru/konstruktor/index.html. Необходимо чтобы у пользователя была возможность разместить не ней свой рисунок.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приветствую. Стоит задача поправить/прописать компонент на Joomle, что страница "Отзывы" работала корректно. Образец: http://септик-тополь.рф/pismennye-otzyvy.html . Подробности в личку сегодня. Продолжение сотрудничества и стабильный поток заказов ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
1. создание шаблона - с экспортированного файла .csv с сайта - с альбома аккаунта Пример: http://rghost.ru/38731348 2. Загружать фото на аккаунты и группы - Вести лог ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
поставить плагин корзины на вордпрес + пейпал, в плагине должна быть возможность установить цену доставки для каждой отдельной страны. пишите, пожалуйста, вопросы в скайп brndcrteВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад