Работы на 5 минут. Я дам исходник, просто заменить в нем текст надписи.
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
Кто может сделать - напишите цену. Я параллельно гуглю, но пока что-то ничего не нашел. http://www.youtube.com/watch?v=dvnUAaCps8kВидеомонтаж2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. До вечера сегодня нужно нарисовать макет главной +1 внутряк. Бюджет 1200р главная, 200 - внутренняя. тз прикрепил. Если все устраивает, пишите примеры работ и контакты. Спасибо.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Модуль расчета автоматической доставки при оформлении заказа// есть сайт на друпале,6 уберкарт, есть модуль автоматического расчета стоимость доставки, но работает неправильно нужно исправить ваша цена, срок?Закрыт11 лет назад
ситуация такая. менеджер случайно сменил пароль на mysql в панели хостинга и сайт упал. мол mysql error http://www.auto-ks.ru/actions/ .. я в файле (core/config/) поменял пароль на новый но не помогло.. кто может помочьВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Все знают, что если взять голос в mp3 или др формате увеличить его скорость то получется смешной голос. На пк для этого есть много софта, а как это делать на сервере? PHP , js, flash ...Закрыт11 лет назад
На основе существующего сервиса он лайн открыток. Он на флеш, нужно сделать аналог, только как мобильное приложение. В общем за конкретикой и обсуждением деталей оставляйте icq или скайп. Просьба писать только фрилансерам, не студии! С адекватными ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт11 лет назад
необходимо доработать клавиатуру. просьба писать только специалистовМобильные приложения2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть готовое приложение, которое работает на сайте. Его, в принципе, в этом же виде, необходимо адаптировать под вк и помочь загрузить. Обращаю внимание, что оплата за работу будет после полной сдачи проекта, ну правда уже идет ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
привет. задача такая. есть сайт http://okna-proplex.ru/calc/calculator.html а на нем калькулятор. сейчас все настройки калькулятора делаются в коде. Необходимо вывести настройки в меню сайта в виде плагина WP .Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
"Коллеги" не стал писать, так как у меня электронная музыка скорее просто как баловство, на которое нет времени :). Я не совсем лейбл, но у меня есть предложение на создание трека. Мне для своего проекта ...Музыка и Звуки5 заявокЗакрыт11 лет назад
Получаете от художника ai с персонажем и анимируете . Персонаж - зверушка. Делает не хитрые действия. Сюжет - появление, действия, уход. хорошее качество. диапазон цены за анимацию 350-500 р в зависимости от сюжета и сложности. отписавшим могу ...Анимация13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
а именно 1)Организация при помощи mod_rewrite в .htaccess поддоменов типа *.inreal.org , чтобы инфа бралась со страниц вида inreal.org/agents/* 2)Организация автопостинга в сервис автопостинга selbik.ua при помощи curl 3)Организация обмена данными через JSON (я вообще не знаю, ...Закрыт11 лет назад
- $15
Сверстать 2 страницы. Ничего сложного. Бюджет 10$ и 5 внутренняя. Срок особо не горит. Дня 2, думаю за глаза хватитHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
помогите решить проблему. файл прикрепилЗакрыт11 лет назад
- $5
Для разработки весёлого развлекательного портала. От кандидата: - знание и умение php программировать, html5, mysql, js. ( Основа портала есть на simfony framework. , вполне можно перейти и на удобный вам фрейм ) - наличие ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Который может подхватить существующий проект. Проект доделан на 97%. Программист делавший проект уезжает на 2 недели и продолжить не может. Сдача проекта 15го сего месяца. Все комменты по проекту программист может дать, он пока здесь. ...Закрыт11 лет назад
Периодическая отрисовка макетов (периодические заказы) От вас: оперативность, качество, адекватность, ответственность... ну и наличие icq или скайп. Ценовой критерий 1000-1500р. главная, 150-300 внутрянка. прикрепил примеры работ выполненные в данном ценовом диапазоне и утвержденные. тем самым показываю уровень-ориентирДизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
* сразу просьба не писать менеджерам, типа "Наша студия готова с вами сотрудничать" - не тратьте мое и свое время заказы периодические. от вас - расценки адекватные, порядка 5$ час. желательны навыки вёрстки (чтоб я отдавал вам ...Закрыт11 лет назад
с навыками верстки. для периодических проектов, вот как раз такой появился. адекватный специалист, с адекватными расценками. файл прикрепил. пишите срок и цену. без предоплаты.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад