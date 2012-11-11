Человек пропал на 2 месяца. На связь не выходит. Ни аванса, ни оплаты не сделал. Подождал пока я полностью сделаю проект и пропал. Недавно зашел на сайт для которого делался проект - а там полным ходом идет работа по моим разработкам, то есть идею мою подхватил и продолжил разработку сайта ни заплатив ни копейки. Не советую этого работодателя. По этой причине исходники проекта я выставляю в шару, пусть ими пользуются все кто хочет. Если вы думаете что можно так просто воспользоваться человеком и ничего не будет - вы ошибаетесь. И не расстраивайтесь если у конкурирующей фирмы вы увидите ваш дизайн.