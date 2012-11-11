profidiz

Петр Олегаев profidiz

 
34 годаРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Самый честный работодатель в сети

  • Нарисовать макет главной +1 внутренняя

    $50

    Здравствуйте. До вечера сегодня нужно нарисовать макет главной +1 внутряк. Бюджет 1200р главная, 200 - внутренняя. тз прикрепил. Если все устраивает, пишите примеры работ и контакты. Спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль drupal

    Модуль расчета автоматической доставки при оформлении заказа// есть сайт на друпале,6 уберкарт, есть модуль автоматического расчета стоимость доставки, но работает неправильно нужно исправить ваша цена, срок?

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проблема с modx revo

    ситуация такая. менеджер случайно сменил пароль на mysql в панели хостинга и сайт упал. мол mysql error http://www.auto-ks.ru/actions/ .. я в файле (core/config/) поменял пароль на новый но не помогло.. кто может помочь

    MySQLMODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Серверное изменение скорости mp3

    Здравствуйте. Все знают, что если взять голос в mp3 или др формате увеличить его скорость то получется смешной голос. На пк для этого есть много софта, а как это делать на сервере? PHP , js, flash ...

    PHPJavascriptFlash
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать приложение для Android и ios

    На основе существующего сервиса он лайн открыток. Он на флеш, нужно сделать аналог, только как мобильное приложение. В общем за конкретикой и обсуждением деталей оставляйте icq или скайп. Просьба писать только фрилансерам, не студии! С адекватными ...

    AndroidiOSПриложение для Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Адаптировать приложение под вк

    Есть готовое приложение, которое работает на сайте. Его, в принципе, в этом же виде, необходимо адаптировать под вк и помочь загрузить. Обращаю внимание, что оплата за работу будет после полной сдачи проекта, ну правда уже идет ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделать калькулятор в плагин Wordpress

    привет. задача такая. есть сайт http://okna-proplex.ru/calc/calculator.html а на нем калькулятор. сейчас все настройки калькулятора делаются в коде. Необходимо вывести настройки в меню сайта в виде плагина WP .

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать трек

    "Коллеги" не стал писать, так как у меня электронная музыка скорее просто как баловство, на которое нет времени :). Я не совсем лейбл, но у меня есть предложение на создание трека. Мне для своего проекта ...

    Музыка и Звуки5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимирование персонажей из .ai

    Получаете от художника ai с персонажем и анимируете . Персонаж - зверушка. Делает не хитрые действия. Сюжет - появление, действия, уход. хорошее качество. диапазон цены за анимацию 350-500 р в зависимости от сюжета и сложности. отписавшим могу ...

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • "Добить" сайт на CodeIgniter

    $100

    а именно 1)Организация при помощи mod_rewrite в .htaccess поддоменов типа *.inreal.org , чтобы инфа бралась со страниц вида inreal.org/agents/* 2)Организация автопостинга в сервис автопостинга selbik.ua при помощи curl 3)Организация обмена данными через JSON (я вообще не знаю, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать 2 страницы

    $15

    Сверстать 2 страницы. Ничего сложного. Бюджет 10$ и 5 внутренняя. Срок особо не горит. Дня 2, думаю за глаза хватит

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Программист для портала

    $5

    Для разработки весёлого развлекательного портала. От кандидата: - знание и умение php программировать, html5, mysql, js. ( Основа портала есть на simfony framework. , вполне можно перейти и на удобный вам фрейм ) - наличие ...

    PHPJavascriptMySQLHTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка проекта (флеш)

    Который может подхватить существующий проект. Проект доделан на 97%. Программист делавший проект уезжает на 2 недели и продолжить не может. Сдача проекта 15го сего месяца. Все комменты по проекту программист может дать, он пока здесь. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен хороший дизайнер

    Периодическая отрисовка макетов (периодические заказы) От вас: оперативность, качество, адекватность, ответственность... ну и наличие icq или скайп. Ценовой критерий 1000-1500р. главная, 150-300 внутрянка. прикрепил примеры работ выполненные в данном ценовом диапазоне и утвержденные. тем самым показываю уровень-ориентир

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Php-программист на разработку сайтов

    * сразу просьба не писать менеджерам, типа "Наша студия готова с вами сотрудничать" - не тратьте мое и свое время заказы периодические. от вас - расценки адекватные, порядка 5$ час. желательны навыки вёрстки (чтоб я отдавал вам ...

    PHPMODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проект для php-программиста

    с навыками верстки. для периодических проектов, вот как раз такой появился. адекватный специалист, с адекватными расценками. файл прикрепил. пишите срок и цену. без предоплаты.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
rafull6
33 годаПольша
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
0 баллов
11 лет назад
Нарисовать макет главной +1 внутренняя
Человек пропал на 2 месяца. На связь не выходит. Ни аванса, ни оплаты не сделал. Подождал пока я полностью сделаю проект и пропал. Недавно зашел на сайт для которого делался проект - а там полным ходом идет работа по моим разработкам, то есть идею мою подхватил и продолжил разработку сайта ни заплатив ни копейки. Не советую этого работодателя. По этой причине исходники проекта я выставляю в шару, пусть ими пользуются все кто хочет. Если вы думаете что можно так просто воспользоваться человеком и ничего не будет - вы ошибаетесь. И не расстраивайтесь если у конкурирующей фирмы вы увидите ваш дизайн.
abramlance
Абрамов 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Работа для тех, кто знаком с Blender
Простое задание, оплата сразу, был рад сотрудничеством.
Оперативно, качественно, с учетом малейших пожеланий. Рекомендую!
Ответный отзыв
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Проблема с modx revo
Был рад помочь. Заказчик оплатил работу сразу. Надеюсь будем сотрудничать и в дальнейшем.
Быстро помог с проблемой по modx! Спасибо за оперативность
Ответный отзыв
sasha_kiber23
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Сверстать 2 страницы
Мне понравилось поработать с Петром, четко поставленая задача, постояно на связе, с оплатой на вишем уровне! Спасибо, не против сотрудничать...
Работа выполнена отлично!
Ответный отзыв
efimov397
Сергей 
37 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов
$50
10 баллов
11 лет назад
Модифицировать modx
Отличный заказчик! Правильно ставит задачу, быстро согласовывает, моментальная оплата! Одни плюсы, Спасибо, Пётр!
Тот редкий случай, когда реально осознаешь, что имеешь дело с профессионалом!
Ответный отзыв