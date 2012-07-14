Модифицировать modx

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Завершен1 заявка135 просмотров

рсинге

У нас есть движок сайта (modx evo) и интернет магазина (shopkeeper). И есть своя схема данных БД, с которыми это все работает.

Модифицировать движок чтоб он не менял таблиц с товаром. Это фактически единственное условие. Можно сказать что таблицы с данными о товаре ReadOnly.

Кого не пугает задача и кто хотел бы увидеть задание и код – милости прошу! все расскажу!

пишите только кто более чем на 50% считает что справится с подобным ;)

MODX
13 лет назад
profidiz
Петр 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
13 лет назад
$50
1 день
Тот редкий случай, когда реально осознаешь, что имеешь дело с профессионалом!
Отличный заказчик! Правильно ставит задачу, быстро согласовывает, моментальная оплата! Одни плюсы, Спасибо, Пётр!

Заявки фрилансеров

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
13 лет назад