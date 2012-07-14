Сделать календарь для Joomla 2.5.4 с привязкой статей по определенной дате (не по дате публикации). Задача 1: 1. Возможность привязки статьи к дате (в ...
Модифицировать modx
рсинге
У нас есть движок сайта (modx evo) и интернет магазина (shopkeeper). И есть своя схема данных БД, с которыми это все работает.
Модифицировать движок чтоб он не менял таблиц с товаром. Это фактически единственное условие. Можно сказать что таблицы с данными о товаре ReadOnly.
Кого не пугает задача и кто хотел бы увидеть задание и код – милости прошу! все расскажу!
пишите только кто более чем на 50% считает что справится с подобным ;)
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