Модифицировать modx

рсинге

У нас есть движок сайта (modx evo) и интернет магазина (shopkeeper). И есть своя схема данных БД, с которыми это все работает.

Модифицировать движок чтоб он не менял таблиц с товаром. Это фактически единственное условие. Можно сказать что таблицы с данными о товаре ReadOnly.

Кого не пугает задача и кто хотел бы увидеть задание и код – милости прошу! все расскажу!

пишите только кто более чем на 50% считает что справится с подобным ;)