Нужно сверстаный макет установить на DLE

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка148 просмотров

Добрый день, нужно интегрировать сверстанный html + css на DLE 9.5. Сайт уже на хостинге. Какртинки в приложениях.

CSSDLEHTML
13 лет назад
belka11
Елена 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва

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