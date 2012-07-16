Необходим модуль uploader для DLE

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Завершен4 заявки187 просмотров

Необходим небольшой модуль заливщик файлов для DLE

Функции:

Брать имя файла из title в новости, предварительно отсекая запрещенные символы (и некоторые другие символы) для имени файла, брать файл из папки и заливать в новость.

Список знаков которые не учитывать при поиске файла.

"> < | ? * / \ : ". ! ' ( )"

Так же [пробел] и "-", так как имя файла может быть без него.

Например есть пост с тайтлом: «Angry Birds: Halloween скачать. Увлекательная аркада для детей и взрослых»

Есть файл в папке files «Angry Birds Halloween.apk»

Необходимо взять название файла из заголовка до ключевого слова «скачать» (либо по ограничению количества символов), отсечь запрещенные для имени файла символы, например ':', найти файл по имени «Angry Birds Halloween.apk» и закачать в новость.

Пожалуйста пишите сразу сроки и стоимость.

DLE
13 лет назад
zauron
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mediaceh
Максим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Оцена 10\10. Подобное исполнение - это мечта каждого заказчика. В субботу выдал проект, описал ТЗ, на понедельник получил 100% рабочий скрипт. Никаких пустых переписок, уточнений и другой, отнимающей время ерунды не было. Моя оценка 10 с 10. Спасибо.
Всегда на связи. Прием работы и оплата заняли ровно пять минут.

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mediaceh
Максим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад