Необходим модуль uploader для DLE

Необходим небольшой модуль заливщик файлов для DLE

Функции:

Брать имя файла из title в новости, предварительно отсекая запрещенные символы (и некоторые другие символы) для имени файла, брать файл из папки и заливать в новость.

Список знаков которые не учитывать при поиске файла.

"> < | ? * / \ : ". ! ' ( )"

Так же [пробел] и "-", так как имя файла может быть без него.

Например есть пост с тайтлом: «Angry Birds: Halloween скачать. Увлекательная аркада для детей и взрослых»

Есть файл в папке files «Angry Birds Halloween.apk»

Необходимо взять название файла из заголовка до ключевого слова «скачать» (либо по ограничению количества символов), отсечь запрещенные для имени файла символы, например ':', найти файл по имени «Angry Birds Halloween.apk» и закачать в новость.

Пожалуйста пишите сразу сроки и стоимость.