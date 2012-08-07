Написать php скрипт с БД

Подробное тех задание вышлю персонально тому кто возьмется за работу!

Оплата $60 долларов. срок: до 27.07.2012 +$40 долларов премия если всё будет сделанно четко и вовремя

Условие: возможность в любой момент выйти на связь, через скайп, icq или телефон.

А вот коротко о том что должен делать скрипт:

Человек регится на сайте. Пополняет свой баланс на сайте, через любую платежную систему: PerfectMoney, LibertyReserve, Alertpay, OkPay, SolidTrustPay

Минимальный ввод средств на сайт 10 долларов, максимум 50 000 долларов.

Потом открывает депозит. Депозитов открывать можно безграничное количество. Минимальный депозит 10 долларов. Максимальный депозит 50 000 долларов.

И ему каждые 30 дней, с момента покупки очередного депозита, начисляется процент: первые три месяца 35% от суммы открытого депозита, а последующие начисления процентов, неограниченное количество месяцев по 5% от суммы открытого депозита.

Выводить заработанные деньги возможно также через платежные системы: PerfectMoney, LibertyReserve, Alertpay, OkPay, SolidTrustPay

Вывод доступен только на ту платежную систему и на тот счет, с которого был осуществлен ввод.

Минимум к выводу 10 долларов

Так же должна быть реферальная система. 10% от ежемесячной прибыли, каждого лично привлеченного реферала.

Все настройки процентов, вводов, выводов и сроков(дней) должны настраиваться в админке.