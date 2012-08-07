Написать php скрипт с БД

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки195 просмотров

Подробное тех задание вышлю персонально тому кто возьмется за работу!

Оплата $60 долларов. срок: до 27.07.2012 +$40 долларов премия если всё будет сделанно четко и вовремя

Условие: возможность в любой момент выйти на связь, через скайп, icq или телефон.

А вот коротко о том что должен делать скрипт:

Человек регится на сайте. Пополняет свой баланс на сайте, через любую платежную систему: PerfectMoney, LibertyReserve, Alertpay, OkPay, SolidTrustPay

Минимальный ввод средств на сайт 10 долларов, максимум 50 000 долларов.

Потом открывает депозит. Депозитов открывать можно безграничное количество. Минимальный депозит 10 долларов. Максимальный депозит 50 000 долларов.

И ему каждые 30 дней, с момента покупки очередного депозита, начисляется процент: первые три месяца 35% от суммы открытого депозита, а последующие начисления процентов, неограниченное количество месяцев по 5% от суммы открытого депозита.

Выводить заработанные деньги возможно также через платежные системы: PerfectMoney, LibertyReserve, Alertpay, OkPay, SolidTrustPay

Вывод доступен только на ту платежную систему и на тот счет, с которого был осуществлен ввод.

Минимум к выводу 10 долларов

Так же должна быть реферальная система. 10% от ежемесячной прибыли, каждого лично привлеченного реферала.

Все настройки процентов, вводов, выводов и сроков(дней) должны настраиваться в админке.

PHP
13 лет назад
palyan4ik
Павел 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

likan88
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад
$150
7 дней
Я работал с многими фрилансерами... НО Алексей лучше всех и оперативнее всех работает! Если кто то и есть лучше, то искать долго прийдется... Я очень доволен работой и готов сотрудничать на длительной основе с исполнителем ... СПАСИБО! :)
Отличный заказчик. Четко поставил задачу, всегда был на связи. Все было проверено и оплачено вовремя и в полном объеме. Всем рекомендую как хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

likan88
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Программист рhp, фреймворк kohana

    ###Не следует рассматривать это предложение как быстрый заработок, скорее это постоянный и стабильная оплата на качественную работу### Требуется грамотный кодер для доработки сайта. Необходимые глубокие знания: php, фреймворк kohana. Знания в области ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки форума DLE

    $250

    Форум – forum.i-mash.ru Движок – DLE Forum 2.5 (http://www.dle-files.ru) Суть доработок: Необходимо темам форума присваивать экспертов с возможностью редактирования и отображения на сайте. подробное ТЗ в прикрепленном файле

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прикрутить модули к Джумла

    $50

    Имеется сайт на joomla 2.5, необходимо: 1. прикрутить агрегатор платежных систем для работы с физическими лицами (на ваш выбор, тот с которыми вы уже работали,например робокасса, не на магазин, а на просто сайт на ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенос информации на новый сайт

    $500

    Описание проекта: Перенос информации со старого сайта, на новый. Парсинг новой информации, на новый сайт Основные задачи, стоящие перед специалистом: - перенос информации (данные из БД, картинки) со старого ...

    JoomlaMySQLPHPYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Плагин для WP (BP & bbP)

    $50

    У меня есть BuddyPress и в его составе установлен bbPress, нужно написать плагин, который добавит возможность при добавлении топика, добавлять голосование (как в phpBB). Пробовал установить плагин bbPress Polls - не прокатило, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Chrome-экстеншн для показа вебстраниц в Google

    Нужно написать хром-экстеншн, который рядом с кнопкой показа превью сайта добавит ещё одну кнопку. По нажатию на эту кнопку в фрейме, где обычно открывается превью сайта, должен открываться текст страницы сайта, сжатый ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка движка флеш игр

    Движок av arcade ( http://www.avscripts.net/avarcade/freearcadescript/ ) Нужны следующие доработки: 1- в базе данных одни "иероглифы" вместо русских букв 2- при добавлении игры добавить поля seo-url ( написание или автоматическая генерация ) и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание приложения для Facebook

    Нужно создать и внедрить на страничку в facebook приложение-игру Пятнашки. Картинка из 15 частей. Нужно администрирование игрой - задание новой картинки при необходимости. Приблизительная стоимость работы и сроки - ? 1- ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • API taobao

    $100

    Здравствуйте. Необходима объяснить какой функцией API taobao или показать пример того как получить количество товаров в категории. Просьба людей не работающих с API taobao не отписываться. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон для раздела в Opencart 1.5.1.3

    В магазине Опенкарт1.5.1.3 существует 2 больших раздела: Раздел "Товары" Раздел "Нормы" Каждый из этих разделов имеет множество подразделов. Первый раздел "Товары" имеет свое стандартное оформление. Нужно для раздела "Нормы" (и его ...

    Opencart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад