Программист рhp, фреймворк kohana

###Не следует рассматривать это предложение как быстрый заработок, скорее это постоянный и стабильная оплата на качественную работу###

Требуется грамотный кодер для доработки сайта. Необходимые глубокие знания: php, фреймворк kohana. Знания в области кодинга высоконагруженных сайтов. Работы много, оплата почасовая - я даю задание, после выполнения даю следующее.

Работать необходимо быстро не откладывая. ~ 25 часов в неделю.

Обязательно наличие скайпа. Более подробно расскажу все лично. Предложения жду сюда или в скайп.

п.с. нужен нормальный человек, который будет работать, а не придумывать отмазки!