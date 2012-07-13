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Создание приложения для Facebook
Нужно создать и внедрить на страничку в facebook приложение-игру Пятнашки. Картинка из 15 частей. Нужно администрирование игрой - задание новой картинки при необходимости.
Приблизительная стоимость работы и сроки - ?
1- создание игры пятнашки и внедрение ее на страничку в Facebook как приложение
2- создание рейтинга игры: отчет о том как быстро собрана Пятнашка и просто о том что она собрана, собрал пользователь картинку а ему высвечивается вы молодец и за столько то времени и столько то очков получаете
3- после собрания Пятнашки человек получает уникальный код, который можно генерировать в админке игры.
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