Создание приложения для Facebook

Нужно создать и внедрить на страничку в facebook приложение-игру Пятнашки. Картинка из 15 частей. Нужно администрирование игрой - задание новой картинки при необходимости.

Приблизительная стоимость работы и сроки - ?

1- создание игры пятнашки и внедрение ее на страничку в Facebook как приложение

2- создание рейтинга игры: отчет о том как быстро собрана Пятнашка и просто о том что она собрана, собрал пользователь картинку а ему высвечивается вы молодец и за столько то времени и столько то очков получаете

3- после собрания Пятнашки человек получает уникальный код, который можно генерировать в админке игры.