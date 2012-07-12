Парсер данных с сайта объявлений

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок227 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Необходимо разработать парсер vin кодов с сайта с объявлениями о продаже автомобилей. Ссылка: http://rus.auto24.ee/kasutatud/nimekiri.php?a=101

Пример с наличием vin кода: http://rus.auto24.ee/used/1046640

Никакие другие данные с этого сайта парсить не нужно.

Все детали указанны в приложенном ТЗ.

Жду вопросов и предложений.

13 лет назад
nordell
48 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранные исполнители

ruphones
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
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cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
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Заявки фрилансеров

ruphones
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад