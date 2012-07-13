Написать плагин под браузер Chrome. Подробное ТЗ при переписке.
Создать таблицу + интерфейс редактирования к ней
Нужно сделать небольшую табличку в mysql и интерфейс редактирования записей (добавить/удалить/редактировать)
Работы на час-другой, особенно если есть наработки
Выбранный исполнитель
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