Создать таблицу + интерфейс редактирования к ней

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок177 просмотров

Нужно сделать небольшую табличку в mysql и интерфейс редактирования записей (добавить/удалить/редактировать)

Работы на час-другой, особенно если есть наработки

MySQL
13 лет назад
S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

korobkovandrey
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Человек справился с заданием качественно и всего за час Рекомендую
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Было очень приятно поработать!

Заявки фрилансеров

korobkovandrey
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад