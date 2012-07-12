Скрипт для WordPress

Установлен WordPress 3.3.2 с модифицированной темой.

Нужно сделать небольшой скрипт для поста - "Участники".

Администратор:

создает "регистрацию" (условно)

указывает поля, которые необходимы для заполнения (и комментарии к ним, если захочет)

получает в итоге шорткод, который вставляет в новость

указывает сообщение, которое появляется после успешной регистрации пользователя

может редактировать список участников

Пользователь:

наживает на кнопку "зарегистрироваться"

вводит необходимые данные, вводит капчу и подтверждает ввод

получает сообщение про успешность своих действий и дополнительное сообщение, указанное администратором (если такое есть)

В новости:

появляется счетчик с количеством зарегистрированных участников

при наведении на счетчик появляется список таких участников

Кто готов взяться, пишите на [email protected] с предложением сроков и цены.

Оплата после выполнения работы!