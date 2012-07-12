На вордпресс требуется создать сайт под готовый дизайн + каталог товаров
Скрипт для WordPress
Установлен WordPress 3.3.2 с модифицированной темой.
Нужно сделать небольшой скрипт для поста - "Участники".
Администратор:
создает "регистрацию" (условно)
указывает поля, которые необходимы для заполнения (и комментарии к ним, если захочет)
получает в итоге шорткод, который вставляет в новость
указывает сообщение, которое появляется после успешной регистрации пользователя
может редактировать список участников
Пользователь:
наживает на кнопку "зарегистрироваться"
вводит необходимые данные, вводит капчу и подтверждает ввод
получает сообщение про успешность своих действий и дополнительное сообщение, указанное администратором (если такое есть)
В новости:
появляется счетчик с количеством зарегистрированных участников
при наведении на счетчик появляется список таких участников
Кто готов взяться, пишите на [email protected] с предложением сроков и цены.
Оплата после выполнения работы!
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