На вордпресс требуется создать сайт под готовый дизайн + каталог товаров
Оптимизация и доработка сайта на joomla
Оптимизация и доработка сайта написанного на joomla.
Требуется сделать небольшие доработки
Исправить ряд багов
Cделать редирект на отдельную html версию сайта, если используется IE 6.0
Подробнее список работ при личной переписке.
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Заявки фрилансеров
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