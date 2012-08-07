Оптимизация и доработка сайта на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок191 просмотр

Оптимизация и доработка сайта написанного на joomla.

Требуется сделать небольшие доработки

Исправить ряд багов

Cделать редирект на отдельную html версию сайта, если используется IE 6.0

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HTMLJoomla
13 лет назад
abcsport
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vlacherk
Влад 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$190
1 день
Быстро и качественно справился с поставленной задачей. Всегда находится на связи и помогает оперативно решать вопросы. Очень рекомендую данного исполнителя!
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Заявки фрилансеров

vlacherk
Влад 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад