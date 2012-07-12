Сделать парсинг сайта в формат CSV

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок175 просмотров

Здравствуйте!

Задача банальная.

Переносим сайт в самописа на движок, а именно UMI CMS.

Требуется спарсить все тексты что сейчас есть на старом сайте и сформировать CSV файл для UMI.

Пример самого файла - предоставлю.

Так же объясню что в нем нужно сделать.

От Вас парсинг и формирование CSV

13 лет назад
korogan
Денис 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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