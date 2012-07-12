Сделать парсинг сайта в формат CSV

Здравствуйте!

Задача банальная.

Переносим сайт в самописа на движок, а именно UMI CMS.

Требуется спарсить все тексты что сейчас есть на старом сайте и сформировать CSV файл для UMI.

Пример самого файла - предоставлю.

Так же объясню что в нем нужно сделать.

От Вас парсинг и формирование CSV