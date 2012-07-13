Создать парсеры + доработать торрент (DLE 9.5)

Здравствуйте, нужно сделать полуавтоматический парсер (информации) и видео под доп.поля. Также нужно вывести торрент на отдельную страницу. Торрент уже реализован.

Что значит парсер информации, и видео? Это информации в виде обоев, постеров, кадров. Видео парсер с аналогичных ресурсов по тематике.

Тематика: Сериалы онлайн

Движок DLE 9.5

Сайт и ТЗ отправлю в личку.

Обращаться только тем кто хорошо знает движок DLE и написание парсеров.