Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Необходимо доработать несколько сайтов, один на framework CodeIgniter, второй на самописном движке студии.

Готовы рассматривать как почасовую работу, так и сумму за проект.

Просьба с предложениями писать в icq 359162189 или в скайп alikimovich_andrey

CodeIgniter
13 лет назад
feks
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров