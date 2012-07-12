Задача. 1. Спарсить данные с сайта (предоставлю сайт по требования в л/с) 2. Полученные данные занести в БД 3. Вывести данные из БД на сайт. Верстка будет предоставлена. ...
Доработка сайта
Необходимо доработать несколько сайтов, один на framework CodeIgniter, второй на самописном движке студии.
Готовы рассматривать как почасовую работу, так и сумму за проект.
Просьба с предложениями писать в icq 359162189 или в скайп alikimovich_andrey
Заявки фрилансеров
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