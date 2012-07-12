ЗАДАЧА: Нам нужно сделать баннер на главной странице интернет-магазина (движок Joomla 1.5) и связать его с CMS. Картинки делать не надо, только кодовую часть! ПОДРОБНОСТИ: На главной странице сайта есть логотип, ...
Доступ к базе данных онлайн
Необходимо организовать доступ клиентов компании через сайт к просмотру информации из базы данных.
По структуре.
Имеются две таблицы – таблица логинов и паролей клиентов и таблица, где ведется запись всех расходов и приходов клиентов (баланс). Эти таблицы загружаются на сайт. Клиенты имеют доступ каждый только к своему акаунту (то есть фильтруются записи, соответствующие логину этого клиента), могут только просматривать. Данные разбиваются по вкладкам (или разделам, как удобнее). Когда клиент попадает на страницу со своими данными там должно быть 5 вкладок – в первой вообще все записи и подсчет суммы в одном столбике (баланс). Во второй список всех купленных но недоставленных товаров (параметр – пустая одна ячейка), в третьей все доставленные в компанию но не отправленные (критерий – заполнена одна ячейка но не другая). В четвертой вкладке все отправленные (заполнена одна из ячеек). В пятой окно запроса – форма просто обратной связи.
Доступ клиентов.
Необходимо организовать доступ к этой информации через сайт компании, чтобы клиент логинился на специальной странице, и мог просматривать свои собственные данные. Один из клиентов должен иметь доступ к информации о других пользователях. Этот же клиент должен иметь возможность заполнять один из столбцов в таблице.
Ввод данных
Данные из основной базы (МС Аксес, русскоязычная база) должны вноситься на сайт простым копированием. То есть на сайте должна быть организована форма, куда можно загрузить файл с новыми записями, или же вставить прямо в браузер вручную. Один из клиентов должен иметь возможность вводить данные в один из столбцов прямо через сайт.
Бюджет 10.000 р.
Предложения по цене и срокам просим высылать на почту [email protected]
Отвечать на запросы здесь можем с задержкой.
Заявки фрилансеров
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