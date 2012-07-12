Сделать меню во флеш

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Закрыт2 заявки119 просмотров

Собственно есть сайт http://правительство.рф. Под шапкой есть такое меню с выбором дня и показом новостей. Нужно то же самое сделать во флеш, только немного проще. Указывайте цену сразу!!! Сделать сегодня до 12-13 часов.

13 лет назад
scandina
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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