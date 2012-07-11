Программа/скрипт конвертации отчета из html в xls

На входе папка с несколькими html файлами (пример во вложении), количество урлов может быть любое, но скорее всего их будет 11.

Нужно не только конвертировать, но и удалить не нужно, что-то переместить-описано во вложении в файле output(нужен только Лист5).

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