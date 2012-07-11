(Сайт на Wordpress) Адрес сайта http://ceramicstroi.ru/ Необходимо внести в шаблон следующие изменения: 1. вставить на сайт флэш баннер (на всех страницах сайта) расположить баннер перед основным контентом ...
Автоматическая обработка прайс листа
Здравствуйте. Задача такая. Имеется прайс лист поставщика на цену поставщика надо сделать наценку в процентном выражении. Наценки могут быть разные от 10 и до 40% в зависимости от первоначальной стоимости. Выходной файл нужен в расширении excel. Как это будет выглядеть программно меня не очень интересует. Главное что-бы при следующем получении прайс-листа от поставщика, цены пересчитывались автоматом, и сохранялись в отдельный файл. С Уважением Евгений
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