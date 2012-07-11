Автоматическая обработка прайс листа

Здравствуйте. Задача такая. Имеется прайс лист поставщика на цену поставщика надо сделать наценку в процентном выражении. Наценки могут быть разные от 10 и до 40% в зависимости от первоначальной стоимости. Выходной файл нужен в расширении excel. Как это будет выглядеть программно меня не очень интересует. Главное что-бы при следующем получении прайс-листа от поставщика, цены пересчитывались автоматом, и сохранялись в отдельный файл. С Уважением Евгений