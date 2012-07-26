Тема для Joomla, создать, натянуть, дополнить

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки117 просмотров

Тема для Joomla, создать, натянуть, дополнить структуру. См. подробное описание в пдф и превьюшки дизайна в архиве в приложении.

Joomla
13 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Bipo
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$132
3 дня
С Игорем было приятно работать, всегда на связи, очень быстро вникает в суть задачи, анализирует ошибки. Сразу видно что работаешь в человеком думающим, а не с рядовым исполнителем. Рекомендую для задач по верстке и программированию для Joomla.

Заявки фрилансеров

Bipo
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад