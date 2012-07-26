Нужен личный сайт врача гинеколога, двуязычный. Дизайн и верстка есть (вероятно верстка потребует небольшой оптимизации). Оплата только по факту исполнения (см. отзывы). Из функционала стандартное - видео, слайдер, статьи с фото, сервис ...
Тема для Joomla, создать, натянуть, дополнить
Тема для Joomla, создать, натянуть, дополнить структуру. См. подробное описание в пдф и превьюшки дизайна в архиве в приложении.
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