Создание сайта на Yii

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Закрыт1 заявка118 просмотров

Требуется программист с опытом работы с Yii для создания сайта.

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Yii
13 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров