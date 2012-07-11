Нужен личный сайт врача гинеколога, двуязычный. Дизайн и верстка есть (вероятно верстка потребует небольшой оптимизации). Оплата только по факту исполнения (см. отзывы). Из функционала стандартное - видео, слайдер, статьи с фото, сервис ...
Создание сайта на Yii
Требуется программист с опытом работы с Yii для создания сайта.
Оставляйте примеры работ и контактные данные.
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