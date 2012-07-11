Правки в Друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки104 просмотра

Немного поправить код и верстку, обновить (сейчас 6-ка вроде) по возможности

Drupal
13 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

init90
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

init90
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разовая работа на сайте на TYPO3

    Друзья, Требуется программист для разовой работы на сайте, сделанном на TYPO3. На данный момент нужно сделать изменения в сайте в соответствии с Техническим Заданием в приложении. С ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Найти ошибку в скрипте API maps Yandex.ru 2.0

    Необходимо найти причину не корректного отображения скрипта API maps Yandex.ru 2.0 в браузерах Internet Explorer до 9-й версии. Во всех других браузерах скрипт отображается правильно. Ссылка на скрипт: http://bumaznik.ru/auxpage_shema-proezda/

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доделать существующий и написать ещё 4 сайта

    $1000

    Добрый день. Нужен программист (и желательно верстальщик в одном лице). Задача: есть блог, созданный на оригинальной админке. Требуется создать ещё 3 однотипных блога (желательно на какой-нибудь надежной платформе, можно ...

    PHPSQL
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доделать сайт для IPad

    $155

    http://sp.alexandria-kamin.ru Вкратце о тз. 1. http://sp.alexandria-kamin.ru/portfolio.html - слайды должны листаться на айпаде пальцем влево вправо. Сейчас весь хтмл какой есть гуляет за пальцем во всех направлениях. 2. Здесь ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Система управления онлайн занятиями

    Планируемая система в первую очередь предназначена для управления доступом в онлайн конференции (занятия) OpenMeetings для сайта онлайн обучения иностранным языкам. Сайт создается на Joomla 2.5 (уже запущен). Существует возможность заносить платежи пользователей ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Инсталлировать Wordpress + eStore + eShop

    Добрый день. Нужно проинсталить Wordpress + eStore + eShop на наш сайт http://britishgoods.weblab.ua. Хотя как плагин можно наверное и WP-Ecommerce или аналог. Очень понравилась тема: http://artsn.ru/estore-2-8-eshop-russkaya-tema-internet-magazina-dlya-wordpress/ Хотелось бы её ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обновление дизайна сайта

    Здравствуйте Требуется поменять структуру меню на сайте www.fi-lin.ru 1. В горизонтальном основном меню добавить кнопки 2. Убрать дополнительное вертикальное меню "Услуг", вместо разместить ссылки на соц. сети и возможность добавить "Мне нравится" ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад