Система управления онлайн занятиями

Планируемая система в первую очередь предназначена для управления доступом в онлайн конференции (занятия) OpenMeetings для сайта онлайн обучения иностранным языкам. Сайт создается на Joomla 2.5 (уже запущен).

Существует возможность заносить платежи пользователей в систему и уже на основании баланса создавать новые занятия, которые будут видны пользователям в личном кабинете. Занятия можно переносить, удалять. - Это основной функционал.

Планируется возможность разбивать пользователей на группы и работать с целой группой как с отдельным пользователем.

Необходима функция выгрузки таблиц в .txt и/или .csv форматы.

Существует система email напоминаний (в будущем можно сделать sms-напоминания).

Необходим интерфейс как в back- так и frontend. Макеты интерфесов пока не созданы, но могут быть нарисованы и предоставлены при необходимости.

Сама оплата занятий производится отдельно и не встроена в эту систему. Систему оплаты тоже нужно делать, но это уже будет отдельный проект. Если Вы имеете опыт по внедрению платёжных систем - это бльшой плюс.

Подробное тех задание находится в прикреплённом файле. Предлагайте цену и примерные сроки.

Заранее спасибо за уделённое время.