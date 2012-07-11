Необходим перенос сайта с самописного движка на какой-то стандартный. Нам нужно дать рекомендации, на что лучше перенести, перенести и дальнейшая поддержка. Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. ...
Движок сайта автошколы
Нужен движек, самописный, либо компонент для CMS Joomla2.5.
Есть готовый дизайн и ТЗ. Дизайн натягивать не нужно, только функционал.
Система бронирования времени вождения (календарь). Возможность из фронт-энда работы админа (добавлять, изменять параметры).
Система не совсем простая. Кто не уверен - лучше не писать.
Сроки сжатые.
Заявки фрилансеров
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