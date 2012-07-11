Здравствуйте, Создание скрипта на PHP + JavaScript для интерактивной загрузки фотографий на сервер в специальном блоке без перезагрузки основной страницы (Ajax). Возможно использование Javascript фреймворка (например, Jquery). Будет использован для добавления ...
Задача для спеца по js
на сайте CMS Joomla! 2.5.2
необходимо:
Зарегестрированные пользователь мог добавить адресс магазина, после утверждения администртором, адресс и контакты магазина выходили в общий список + появлялись на карте "яндекс" или "Гугл"
пример:http://torexsaratov.ru/network/
Прошу указать стоимость и сроки исполнения....
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