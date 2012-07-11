Создание "личного кабинета" для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок159 просмотров

Для существующего сайта транспортно экспедиторской компании требуется создать личный кабинет для пользователей,. чтоб они там имели возможность смотреть историю отправок грузов и цену за оказанные услуги, местонахождение груза на данном этапе, имели возможность задавать вопросы и переписываться с экспедитором, другими словами имели обратную связь с компанией.

13 лет назад
Larion40
Дмитрий 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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