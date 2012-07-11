Необходимо доработать сайт, созданный на 1С-Битрикс. Тема сайта- аренда и продажа недвижимости за рубежом. www. l-realty.ru в доработку сайта входят следующие модули: 1. Модуль «бронирование» (Дать возможность посетителям бронировать ...
Создание "личного кабинета" для сайта
Для существующего сайта транспортно экспедиторской компании требуется создать личный кабинет для пользователей,. чтоб они там имели возможность смотреть историю отправок грузов и цену за оказанные услуги, местонахождение груза на данном этапе, имели возможность задавать вопросы и переписываться с экспедитором, другими словами имели обратную связь с компанией.
Заявки фрилансеров
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