Необходимо доработать сайт, созданный на 1С-Битрикс. Тема сайта- аренда и продажа недвижимости за рубежом. www. l-realty.ru в доработку сайта входят следующие модули: 1. Модуль «бронирование» (Дать возможность посетителям бронировать ...
Расширение функционала сайта-каталога
Необходим разработчик для постоянного обновления функционала сайта-каталога.
Сайт стоит на собственном движке, часть кода написана на PHP 4.
Задачи относительно небольшие, но регулярные.
Примеры задач:
* реализовать компаратор товаров
* прикрутить рассылку новостей по зарегистрированным пользователям
* для раздела распродажа реализовать возможность добавления старой зачеркнутой цены
и т.д.
Оплата почасовая: я формулирую задачу – исполнитель озвучивает время на задачу – по факту решения оплата.
Требования к исполнителю: адекватность, прямые руки, инициативность, наличие вкуса.
Новые задачи появляются почти каждую неделю, поэтому работа не очень объемная, но постоянная.
Оплата любыми частями и любым способом.
Есть перманентная возможность поддержки от предыдущего разработчика
Предпочтительно Украина.
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