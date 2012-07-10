Расширение функционала сайта-каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходим разработчик для постоянного обновления функционала сайта-каталога.

Сайт стоит на собственном движке, часть кода написана на PHP 4.

Задачи относительно небольшие, но регулярные.

Примеры задач:

* реализовать компаратор товаров

* прикрутить рассылку новостей по зарегистрированным пользователям

* для раздела распродажа реализовать возможность добавления старой зачеркнутой цены

и т.д.

Оплата почасовая: я формулирую задачу – исполнитель озвучивает время на задачу – по факту решения оплата.

Требования к исполнителю: адекватность, прямые руки, инициативность, наличие вкуса.

Новые задачи появляются почти каждую неделю, поэтому работа не очень объемная, но постоянная.

Оплата любыми частями и любым способом.

Есть перманентная возможность поддержки от предыдущего разработчика

Предпочтительно Украина.

PHP
13 лет назад
Barabaka
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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