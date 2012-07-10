Здравствуйте. Нужен плагин для вордпрес для сайта который продает билеты на развлекательные мероприятия онлайн. Суть в том, что бы после установки плагина, админ сайта мог импортировать афишу мероприятия на сайт. ...
Нужно немного подредактировать форму регистрации
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