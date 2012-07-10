Нужно немного подредактировать форму регистрации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки173 просмотра

Задание http://paintball-mo.ru/formbiggame.rar

13 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад