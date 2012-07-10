Нужна форма расчета стоимости украшений

Нужна форма расчета стоимости. Примерно так:

есть список товара (позиций 10) с фиксированными ценами. Нужно чтобы люди смогли добавить необходимое кол-во товара как бы в корзину к себе и чтобы выводилась общая стоимость. Потом нужно чтобы можно было отправить этот заказ на е-майл и чтоб была распечатка заказа. Эта форма будет добавлена на отдельную страницу сайта под общий дизайн.

Формат формы например такой:

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шар с гелием 10" | 40 рублей | "Кол-во" шт. | "Общая стоимость" |

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арка гелиевая, за метр | 230 рублей | "Кол-во" м. | "Общая стоимость |

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и т.д.

и в конце ИТОГО: "Общая стоимость"

Оплата 600 руб. яндекс деньгами.