Нужен сайт, на деньги. Все раньше играли на телефоне в змейку (простую змейку) Нужен очень красивый сайт игры в змейку на деньги. Т3: Человек заходит на сайт регистрирует, создает игру, ставит ставку ...
- $500Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Нужно доработать сайт на WordPress. Сайт face-s.ru Шаблон купленный, не свой. В нем кое-что нужно подредактировать и добавть. 1) Поместить в шапку "Поиск" (Смотреть вложения) 2) Добавить рейтинг к каждому посту. То ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Это будет сервис сравнения цен на движке OpenCart , вот пример hotline.ua/ Т3 дам в лс. Заинтересовавшимся. Я бедный студент , которого два дня назад кинули на этом сайте – 150$ так что ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно оперативно закончить натяжку макетов на движек Joomla А также доработать форму отправки заказа Только с опытом работы! Оставляйте контакты, приступить нужно сегодня Сделать до утра.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Дизайн http://s2.ipicture.ru/uploads/20120715/ZefhskQ2.jpg Все исходники psd – главная, категорий, карточки сайт домцветов.рфHTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, у меня есть сайт сейчас делаю к нему программу. Нужно придумать как должна работать программа, что-бы когда человек зашёл на мой сайт она автоматически устонавливалась и после перезагрузки показывалась.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $60
Собственно есть необходимость сверстать три странички сайта под битрикс (две получаются из первой путем незначительной модификации, не повлияющей на). Пишите стоимость данных работ. pdf с дизайнами: rusfolder.com/31597274 Ищем верстальщика-программиста на постоянное сотрудничество: 5-6 проектов в ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Нужна форма расчета стоимости. Примерно так: есть список товара (позиций 10) с фиксированными ценами. Нужно чтобы люди смогли добавить необходимое кол-во товара как бы в корзину к себе и чтобы выводилась общая стоимость. Потом нужно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад