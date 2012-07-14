Нужен адекватный верстальщик Есть готовый рабочий сайт, нужно немного переделать и сверстать изменение. Верстка кроссбраузерная валидная семантичная. Обсуждаю предварительно все ГОЛОСОМ!!! Для продуктивного результата - совместная работа через teamviewer или skype.
Верстка дизайна для сайте на движке Webasyst
Дизайн http://s2.ipicture.ru/uploads/20120715/ZefhskQ2.jpg
Все исходники psd – главная, категорий, карточки
сайт домцветов.рф
Заявки фрилансеров
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