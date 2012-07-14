Внести правки на сайт

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Закрыт4 заявки187 просмотров

Здравствуйте, есть сайт на Modx, есть ряд правок.(правки не сложные, кто разбирается в цмс)

Необходимо внести их.

Желательно сделать за сегодня.

Оплата по окончанию или поэтапно.

MODX
13 лет назад
Webdisign
Арина 
34 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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