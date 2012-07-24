HTML-верстка

Здравствуйте.

Требуется верстка готовых PSD макетов в HTML с использованием JS. Всего 10 страниц (главная + 9 внутренних страниц).

Все макеты как по содержанию, так и по структуре легкие и особых "наворотов" не имеют. Размер - фиксированнный.

Требования стандартные - валидная, кроссбраузерная и точная верстка. Все должно быть сверстано в точности до пикселей, как на макете.

Подробнее по отдельным элементам написано в ТЗ - http://narod.ru/disk/56379358001.f0263070a223618f5794b9cba98b3799/TZ.rar.html

Скриншоты макетов - http://narod.ru/disk/56379294001.9074f6e0ecf6e1f690d8bac13c7c0683/Makety.rar.html