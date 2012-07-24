Сделать тему для WordPress 3. Она будет стоять здесь: bricosubasta.es/blog Дизайн в прил. Цена? Сроки? С ув. Андрей
HTML-верстка
Здравствуйте.
Требуется верстка готовых PSD макетов в HTML с использованием JS. Всего 10 страниц (главная + 9 внутренних страниц).
Все макеты как по содержанию, так и по структуре легкие и особых "наворотов" не имеют. Размер - фиксированнный.
Требования стандартные - валидная, кроссбраузерная и точная верстка. Все должно быть сверстано в точности до пикселей, как на макете.
Подробнее по отдельным элементам написано в ТЗ - http://narod.ru/disk/56379358001.f0263070a223618f5794b9cba98b3799/TZ.rar.html
Скриншоты макетов - http://narod.ru/disk/56379294001.9074f6e0ecf6e1f690d8bac13c7c0683/Makety.rar.html
Выбранный исполнитель
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