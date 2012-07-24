HTML-верстка

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Завершен17 заявок303 просмотра

Здравствуйте.

Требуется верстка готовых PSD макетов в HTML с использованием JS. Всего 10 страниц (главная + 9 внутренних страниц).

Все макеты как по содержанию, так и по структуре легкие и особых "наворотов" не имеют. Размер - фиксированнный.

Требования стандартные - валидная, кроссбраузерная и точная верстка. Все должно быть сверстано в точности до пикселей, как на макете.

Подробнее по отдельным элементам написано в ТЗ - http://narod.ru/disk/56379358001.f0263070a223618f5794b9cba98b3799/TZ.rar.html

Скриншоты макетов - http://narod.ru/disk/56379294001.9074f6e0ecf6e1f690d8bac13c7c0683/Makety.rar.html

HTMLJavaScript
13 лет назад
mc_janik
Джон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

xaweleon
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$120
5 дней
Отличный исполнитель, справился с задачей до указанного срока. Работа выполнена грамотно и с учетом всех пожеланий.
Конкретно, точно, без двоякости понимания. Приятно с такими работать. С радостью в дальнейшем бы с ним сотрудничал. Спасибо.

Заявки фрилансеров

xaweleon
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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