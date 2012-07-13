Требуется верстка к утру

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок284 просмотра

Нужна верстка к 17-00 субботы.

главная+интро+6 внутряков.

Плачу 100 у.е.

макеты во вложении.

13 лет назад
ideal
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров