Есть нарисованный дизайн в .ai нужно сверстать его в html+css+javascript (по надобности) пример странички вкладываю всего страничек 13
Поправить верстку категорий товаров на VamShop
Необходимо в каталоге товаров сделать полный вывод краткого описания товара, сейчас обрезает и заканчивает троеточием, вот так ...
Работа срочная, уточнить детали можно по скайпу. Размещайте заявку с ценой и сроком. Выберу первого адекватного исполнителя. В дальнейшем нацелен на долгосрочную работу, постоянно есть заказы.
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