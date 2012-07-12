Поправить верстку категорий товаров на VamShop

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки189 просмотров

Необходимо в каталоге товаров сделать полный вывод краткого описания товара, сейчас обрезает и заканчивает троеточием, вот так ...

Работа срочная, уточнить детали можно по скайпу. Размещайте заявку с ценой и сроком. Выберу первого адекватного исполнителя. В дальнейшем нацелен на долгосрочную работу, постоянно есть заказы.

13 лет назад
t1p
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать 7 страничек

    Требуется сверстать 7 страничек. Шапка и подвал у всех (кроме одной) одинаковые. В дальнейшем верстка будет использоваться на сайте работающем на Друпал 7. Требование: корректное отображение во всех основных браузерах (можно без ...

    Drupal
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка

    внести правки в сайт http://dom-modi.by/ правок может быть много, предалагаю так делаете все выставляете счет я оплачиваю.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка макета, создание WordPress шаблона

    Здравствуйте. Необходима кроссбраузерная и валидная верстка о макета, с последующим созданием шаблона WP. Корректное отображение в браузерах: Explorer 7 и выше, Opera 10 и выше, Firefox 8 и выше, Chrome Всего 3 ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка

    $50

    Необходимо сверстать psd макет сайта. Превью в приложении.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно доверстать моменты сайта

    $10

    Добрый вечер/ночь - нужно доверстать 2 момента на сайте WordPress. А именно: 1. Прикрутить стандартный поиск к шаблону 2. Сделать вывод страницы категории со спойлерами: Пример: Категория Общество&gt;В ...

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать и настроить сайт на Wordpress

    $300

    11 типовых двенадцатиколоночных макетов по grid960 system, исходники предоставляю в формате PSD. Верстка адаптивная резина 100%. Настройка custom post. На выходе верстка пиксель-в-пиксель с удобной админкой и коротеньким описанием пользования

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка html – 2 страницы

    $20

    Добрый день Есть сайт сделаный Visual Studio, верстка очень спецефическая. Нужно переверстать в html 2 страницы. Дизайн достаточно простой Ссылку дам в личку, от вас сроки и ...

    HTML
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад