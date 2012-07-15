Верстка. Приватно для vKozyr

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  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки116 просмотров

Надо выполнить HTML- верстку

на основе *.png файла

HTML
13 лет назад
mbfshtil
Павел 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Уже второй раз обращаемся к этому мастеру Очень довольны его работой. всё выполнено качественно и в срок. надеемся на дальнейшее сотрудничество
В очередной раз выполнив работу, мгновенно получил оплату. Это важная черта хорошего заказчика) Буду рад новым совместным проектам.

Заявки фрилансеров

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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