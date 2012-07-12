Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки242 просмотра

Нужна качественная кроссбраузерная валидная DHTML верстка.

В первую очередь интересует человек для постоянного сдельного сотрудничества.

Сейчас уже сверстано 3 страницы (еще ~10 нужно заверстать)

Верстка должна быть выполнена вовремя.По запросу вышлю макеты.

В проекте просьба отписать средние ваши цены на верстку главной и внутренних страниц.

13 лет назад
feks
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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