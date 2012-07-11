Верстка для UMI cms

Нужно валидно сверстать страницы под движок ShopCMS 3.1.1, с натяжкой. Проэкт только для тех кто делал шаблоны для этого движка и делал их хорошо. Кто готов взяться, оставляйте заявки, пришлю макеты. На выполнение не ...