Нужно сверстать три страницы сайта. Страницы несложные, без форм, однотипные.

На одной странице просто контент, на второй - слайдер, на третьей - красивый джаваскриптовый скролл.

Вёрстка - не резиновая, сайт фиксированной ширины, бекграунд - fit to screen

Красивый джаваскриптовый слайдер для текстовых блоков и красивый джаваскриптовый скролл - с вашей стороны.

Все надписи кроме логотипа должны идти текстом, а не картинками, нестандартные шрифты должны показываться на вебе.

Макеты в PSD.

Пожалуйста, называйте ваши сроки и цены.