Поправить верстку и функционал сайта на Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки162 просмотра

1. При добавлении материала в категорию (деревянные, загородные, общественные) вторая страница создается, но материал на ней не отображается

2. Порядок в редакторе материалов не соотвествует порядку на странице

Joomla
13 лет назад
vadimsssr
Вадим 
52 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dolg_andrey
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

dolg_andrey
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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