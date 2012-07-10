Верстка 1-й страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки132 просмотра

Необходимо сверстать 1 страницу для работающего сайта на основе готового CSS — разобраться в шаблоне, стилях и аккуратно их использовать, не нарушив общего внешнего вида. Верстка нужна кроссбраузерная, пиксель в пиксель. Сайт, для которого делается страница — real-economy.com.ua, картинка верстки прикреплена к объявлению. От вас ожидается цена/сроки.

CSS
13 лет назад
fonarev
48 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличная работа. Разобрался в чужом шаблоне и CSS, сделал верстку аккуратно и быстро. Профи.
Отличный заказчик. Задание четкое. Оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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