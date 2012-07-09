В сайте на Codeigniter изменить верстку

В сайте на Codeigniter нужно добавить и изменить верстку и внести правки в код. Сайт по ссылке – thailandguru.ru, движок на Codeigniter 2.0 код читабельный и с комментариями. Макеты с изменениями в верстке прилагаю, это главная, страница каталога, форма. Код слайдера есть, нужно вписать его на сайт и добавить модуль в админку по управлению контентом в этом слайдере и его выводу на страницах. Помимо изменений в шаблонах, необходимо внести правки в код моделей, полный список правок я предоставлю. Сайт развивается, и мне нужен постоянный человек для разных задач по сайту с почасовой или фиксированной оплатой. За проект нужно взяться сегодня/завтра. Если вы загружены на других проектах а моим будете заниматься в свободное время, то вы мне не подойдете. Я знаю, что такое хорошая верстка, поэтому сразу приводите пример сайт или два.