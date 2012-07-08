Доделка стиля сайта, чтобы IE показывал аккуратно

Имеется сайт - uniforex.az. В нормальных браузерах работает нормально, в IE8 приемлемо, в IE7 с небольшими глюками, а в IE6 плохо.

Задача - привести IE6/7 до соответствия с IE8. Если получится добавить закругленные углы во всех браузерах, то вообще замечательно. Нужно сделать сегодня.