Сверстать страницы HostCMS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок96 просмотров

HostCMS, сверстать 11 страниц pdf каталога в 6 html страниц, образец результата

http://gradconn.e-ks.ru/katalog-gradconn/mezhplatnye-soediniteli/mezhplatnye-soediniteli-s-shagom-10mm

картинки уже готовы, перевод тоже - берется из свойств товара

HTML
13 лет назад
elsifer
47 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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