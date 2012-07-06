Корректировки шаблона joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок119 просмотров

Есть сайт sex-aroma. ru, что нужно в нем изменить:

1. На заднем фоне, есть что то вроде слайдера, который там не нужен.

2. Основной сайт лежит в диве на подложке, который выравнивается из-за слайдера по левому краю, нужно что бы как все нормальные сайте лежал по центру.

3. Блок телефоны и корзина, сделать что бы заполнял весь верхний блок.

Пишем только в проект.

Нужно сделать сегодня!

Ваша цена?

Joomla
13 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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