Изменение шаблона Joomla 1.5

Сам сайт - надо которым нужно работать - http://umservice.com.ua/

1) Изменить место под слайд шоу, согласно размера слайда на сайте

2) Добавить еще 1 строку-меню, аналогичную той, что есть с картинками, находиться будут друг под другом впритык

3) В категории товаров сделать, что бы отображалось по 3 товара в строке. (как тут http://klumba.ua/used/) Размер блока должен быть везде одинаков