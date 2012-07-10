Изменение шаблона Joomla 1.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок123 просмотра

Сам сайт - надо которым нужно работать - http://umservice.com.ua/

1) Изменить место под слайд шоу, согласно размера слайда на сайте

2) Добавить еще 1 строку-меню, аналогичную той, что есть с картинками, находиться будут друг под другом впритык

3) В категории товаров сделать, что бы отображалось по 3 товара в строке. (как тут http://klumba.ua/used/) Размер блока должен быть везде одинаков

Joomla
13 лет назад
ripper_ua
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
13 лет назад
$50
3 дня
Работу сделали быстро, постоянно на связи - тоже радует, но боятся перетрудиться. Вообщем доволен. Думаю, дальше буду сотрудничать.
Было очень легко работать, работали с предоплатой. Приятный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
13 лет назад

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