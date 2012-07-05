Вёрстка шаблона для Simpla CMS

Здравствуйте!

Требуется грамотный верстальщик с опытом работы в это области для создания валидного (без ошибок) шаблона (template'a) для CMS Simpla.

Только что закончили сотрудничество с дизайнером, на руках все макеты в psd. Если необходимо что-то ещё - сообщите об этом мне.

В заявке указывайте реальные стоимость и сроки работы.

Заранее благодарен!