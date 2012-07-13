Требуется вёрстка из .psd в html

Требуется вёрстка 5 страниц интернет магазина.

Есть 5 psd файлов их надо сверстать в html + css

Условия

1. Валидность верстки и кроссбраузерность

2. В контентной части страницы (это где располагаются тексты или основная информация) ни в коем случае не использовать классы или стили!!! Уважаемые верстальщики, помимо самой верстки нужно еще понимать, как формируется сама страница. Контентная часть, в основном, создается в административной части сайта с помощью WYSIWYG-редактора обычным администратором, который (по-умолчанию) не разбирается в верстке (в тегах и присваиванию им различных классов из css).

Для изменения внешнего вида контентной части страницы используйте в css следущие записи:

p {...}

ul {...}

a {...}

и т.д. или же

.content p {...}

.content ul {...}

.content a {...}

и т.д.

3. Пишите срок и цену

4. Верстальщик должен иметь skype и возможность созванивается по нему - ICQ прошлый век.... Цените моё и ваше время.